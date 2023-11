Alessandro Gassmann torna in cattedra | da stasera in tv “Un professore” 2 Le anticipazioni

Leggi su amica

(Di giovedì 16 novembre 2023)e Claudia Pandolfi sono Dante e Anita, protagonisti della seconda stagione di “Un professore”, la serie ambientata in un liceo romano dove lui veste i panni di un insegnante di filosofia (foto uff. stampa Rai) Un professore è prima di tutto un uomo. Così il professor Dante Balestra, che nella prima stagione della serie tv di Rai 1 era entrato in modo deciso nella vita dei suoi studenti, si è messo a nudo proprio come essere umano. Da, giovedì 16 novembre, prende il via la seconda stagione di Un Professore: in onda su Rai 1 in prima serata, è disponibile anche sulla piattaforma RaiPlay. In streaming i primi due episodi della seconda stagione della serie sono disponibili già dal 14 novembre. In totale, la serie si compone di dodici episodi, per sei prime serate. La trama di “Un professore”: dove eravamo ...