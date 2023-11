Alessandro Basciano contro Sophie Codegoni | “Chiedi 3 mila euro di mantenimento senza farmi vedere mia figlia” E pubblica la lettera dell’avvocato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 novembre 2023) Il confronto tra, al centro della ribalta per la loro recente separazione, si intensifica con un nuovo capitolo che si svolge sui social media.ha deciso di renderelache il suo avvocato avrebbe inviato al legale di. Dopo aver raccontato ogni dettaglio dell’addio durante un’intervista a Verissimo,ora torna sui social per esporre ulteriori dettagli sulla situazione, svelando una e-mail che sembra indicare la mancata predial primo appuntamento con gli avvocati per definire ildella, Celine Blue. Questo, insinua, avrebbe chiuso ...