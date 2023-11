Alcaraz | «Sinner nel 2024 competerà per diventare numero 1»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 16 novembre 2023) Carlosdopo la sconfitta contro Zverev, è riuscito a rimettersi in carreggiata per la qualificazione alle semifinali con la vittoria su Andrey Rublev. Il2 spagnolo dopo questa vittoria ha parlato in conferenza stampa come riportato da “Eurosport” , tra i temi della conferenza c’è anche la stima per Janni. “E’ stata una delle migliori partite di tennis dell’anno, penso che a tutti sia piaciuta. Io mi sono divertito molto, alto livello. Affrontare Jannik in Italia, nel caso, sarà complicato. Ma mi piacerebbe giocare quella battaglia contro di lui, perché ogni partita è bella quando giochiamo contro. Penso chenelsi giocherà uno slam, ma penso anche che possa lottare per il n°1 del mondo nel“. Il campione di Murcia ha speso parole al miele per la ...