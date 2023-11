Al via Donizetti Opera | originale inizio con Myss Keta e la musica elettronica

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 16 novembre 2023) Bergamo. È tutto pronto per l’della nuova edizione di “2023”. Il festival dedicato al celebre compositore bergamasco si aprirà all’insegna dell’originalità con lo spettacolo “LUve” che, giovedì 16 novembre a partire dalle 20, debutterà in prima assoluta al Balzer Globe, uno spazio non convenzionale che ospiterà la nuova creazione della Fondazione Teatroanche il 23 e il 30 novembre. LUve si collega alla tematica di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023 “La città che inventa”. LUve è uno sviluppo di Mixvol. 1 e vol. 2, gli EP diispirati alladie realizzati gli anni scorsi da ...