Al Meer | CEO Qatar Airways | «Nuova era di successi con l’Inter»

Non solo Antonello,dell'Inter, visto che anche il Group Chief Executive Officer di Qatar Airways, l'ingegner Badr Al, ha commentato così l'accordo sottoscritto con il club nerazzurro: "Il ...

Fc Inter: accordo con Qatar Airways, official global airline fino al 2026 Il Sole 24 ORE

Qatar Airways official global airline partner dell’Inter fino al 2026 L'Agenzia di Viaggi Magazine

Qatar Airways, which is attending Dubai Airshow for the first time since 2015, announced on October 23 that group chief executive Akbar Al Baker would be stepping down effective 5 November 2023, and ...On November 5th, Qatar Airways Group had a change in leadership as outgoing CEO Al Baker handed over the reins to new lead Al Meer. Al Meer, an engineer with a background in large-scale project ...