Al Grande Fratello lo sfondone è in agguato | “Ha studiato a fondo le Brigate Rosse” | “Era un brigadiere?” Lo scambio tra Mughini e Alice Olivieri

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 novembre 2023) Se è vero che alin questa edizione non si sono verificati casi incresciosi come quello di Marco Bellavia, per citarne uno, e che i toni sono più pacati, lo è altrettanto che un programma del genere non può sfuggire al trash, connaturato proprio all’essere un reality basato sulla convivenza di personaggi estremamente diversi tra loro. È il caso di Giampieroe di. Chi è costei? Ha 25 anni, lavora nel settore del marketing e afferma di avere diverse lauree e un master. Vero è che a cultura generale non pare messa granché. “Un libro scritto da unautore che hale, in particolare la loro presenza a Genova”, ha detto...