Ai Weiwei | il docufilm sulla Palestina e la mostra censurata a Londra

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 novembre 2023) L'artista cinese Ai, attivista per la libertà di espressione e per i diritti umani, ha denunciato di aver subito una censura, "seppur nel suo stesso interesse", dopo che la Lisson Gallery diha cancellato "per evitare ulteriori dispute" l'inaugurazione di unacon sue nuove opere, a causa di un suo tweetguerra fra Israele e Hamas poi cancellato. "Non c'è spazio per un dibattito che possa essere considerato come antisemita o islamofobico nel momento in cui tutti gli sforzi dovrebbero andare verso la fine della tragica sofferenza nei territori israeliani e palestinesi", ha precisato con una nota la Lisson Gallery, una delle più influenti gallerie di arte contemporanea nel mondo che rappresenta artisti del calibro di Anish Kapoor, Tony Cragg, Sol LeWitt, Richard Long, Daniel Buren, Donald Judd e ...