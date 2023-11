Ag Tudor | «Vuole un progetto e non fare il traghettatore»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 16 novembre 2023) Anthony Seric, agente di Igor, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dei motivi che hanno spinto il tecnico a non accettare la proposta del Napoli Anthony Seric, agente di Igor, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dei motivi che hanno spinto il tecnico a non accettare la proposta del Napoli. Le sue dichiarazioni: PAROLE – «Igor non era disposto ada. Desidera un contesto in cui poter portare a termine un ciclo, dove ci sia unin cui essere coinvolto a termini più lunghi. Non avrebbe mai accettato 7 mesi».