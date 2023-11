AEW | Ufficiale la firma di Kota Ibushi | in attesa del grande acquisto rivelato a Full Gear Tony Khan senza freni

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 16 novembre 2023) La AEW, dopo la vittoria nello Street Fight Match di stanotte, hal’ingaggio di, che hato ufficialmente un contratto con la promotion di Jacksonville. Il giapponese, dopo l’addio alla NJPW di febbraio, è comparso finora a gettone e da free agent ma, da ieri, fa parte a tutti gli effetti della famiglia AEW. Ecco qui di seguito l’annuncioarrivato tramite i profili social di, indel grandissimo annuncio previsto a, con ladi un’altra star importantissima, come riportato ieri in serata: The Golden Star won the @SEGA LIKE A DRAGON GAIDEN STREET FIGHT tonight on #AEWDynamite on TBS, and now it's official: ...