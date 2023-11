AEW | Samoa Joe distrugge John Cruise e manda un messaggio a MJF

(Di giovedì 16 novembre 2023) Questa notte a Dynamite, in un match fuori programma,Joa ha affrontato e sconfitto in meno di due minuti. Quandoha tentato un crossbody, l’ex campione mondiale TV ROH l’ha colpito con un lariat e ha applicato una sottomissione con un’incatenatura al collo vincendo il match. Dopo il match l’ex campione NXT ha approfittato del momento per prendere il microfono ere un ultimatum a MJF in vista di Full Gear, dove il campione del mondo AEW dovrà difendere (al momento da solo) i titoli di coppia ROH contro i Gunns. “Manca poco tempo, Max, accetti o non accetti il mio aiuto il match contro di me sarà inevitabile”. L'articolo proviene da AEW Universe - Notizie.

The latest episode of AEW Dynamite, aired on November 15, 2023, from the Toyota Arena in Ontario, California, was a spectacle of high-octane wrestling action. This show was the final stop before the ...