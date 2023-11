AEW | Anche Tony Khan pronto a giocarsi le sue carte pur di avere Will Ospreay

(Di giovedì 16 novembre 2023) L’annuncio diha fatto scatenare le fantasie dei fan che si sono subito sbizzarriti. Infatti il patron della AEW ha annunciato che questo sabato in occasione di Full Gear ci sarà un grande annuncio, o meglio un grande nuovo arrivo e i pensieri non possono che non andare ovviamente aoggetto del desiderio di AEW e non solo. Giocare tutte lepossibili Sembra proprio che come la WWEla AEW sia pronta a fare follie pertutte lepossibili pur di averlo. La prima sarebbe quella dei soldi, infattisembrerebbea fare follie per il membro dello United ...

AEW : Difesa in arrivo per Cassidy - nel prossimo Dynamite sfiderà Castagnoli. Annunciati diversi match anche per Rampage

Full Gear 2023 - Anteprima del PPV della AEW The Shield Of Wrestling

AEW: Ecco chi potrebbe debuttare a Full Gear Tuttowrestling

Dal momento in cui CM Punk è stato licenziato dalla AEW ci sono state molte speculazioni ... Si trovano in un momento glorioso, ottimi ascolti in TV, ottime presenze negli show. Anche se la situazione ..."Non c'è alcun interesse per CM Punk", per poi porre anche una domanda retorica: "Dopo tutto il danno irreparabile che ha causato alla AEW, come potrà mai essere riassunto da qualche altra parte".