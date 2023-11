Addio a Isis Freitas | stella dello spettacolo brasiliano

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 16 novembre 2023) Il mondoè in lutto per la prematura scomparsa di, attrice e modella di soli 22 anni,. La tragica notizia è stata confermata dal team di LMA Produções tramite i social network, esprimendo le più sincere condoglianze ad amici e famiglia.era nota per il suo spirito radioso e il talento precoce che ha sfoggiato sia sulle passerelle come modella che sui palcoscenici come attrice. La sua carriera aveva preso il volo con campagne pubblicitarie per noti brand di cosmetici, ed era particolarmente apprezzata per la sua chioma riccia, diventata un simbolo nel settore dei prodott per capelli. Il suo trasferimento alle arti sceniche è stato segnato da prestazioni lodate e un potenziale che prometteva una luminosa carriera. Nonostante sia ...