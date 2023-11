ADDETTO MONTAGGIO CARPENTERIA METALLICA TRASFERTISTA

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 16 novembre 2023) Gi Group, prima agenzia per il lavoro italiana con oltre 200 filiali sul territorio nazionale e più di 1800 professionisti nel settore delle risorse umane, RICERCA Per azienda cliente, operante nel settore Metalmeccanico, con sede a San Costanzo./AIl candidato dovrà: Montare parti metalliche dopo la lettura del disegno tecnico. Utilizzare strumenti da banco (cacciaviti, avvitatori, ecc). Occuparsi di trasferte settimanali e mensili. Il candidato ideale: Ha maturato pregressa esperienza, anche minima, nel ruolo o in produzioni metalmeccaniche. Presenta disponibilità a trasferte sia in Italia che all’Estero. Si offre iniziale contratto di somministrazione tramite Agenzia ed eventuale successiva assunzione diretta presso azienda ...