AC PERUGIA CALCIO – La Primavera biancorossa impegnata nella “KHS Cup” a Malta

(Di giovedì 16 novembre 2023), 16 novembre 2023 – Fine settimana prestigioso per lache, complice la sosta per le nazionali in campionato, parteciperà alla “KHS Cup“, un torneo riservato alla categoria Under 19 organizzato ae che si svolgerà sabato 18 e domenica 19 novembre. Al torneo, oltre il, parteciperanno gli olandesi del Psv Eindhoven, i norvegesi del Mjøndalen, gli svizzeri del Lugano, i tedeschi del FC Viersen 05 e le tre squadre maltesi Swieqi United, Birkinkara FC e Hamrun Spartans. I ragazzi di Formisano sono stati inseriti nel gruppo 2 insieme a Lugano, FC Viersen 05 e Hamrun Spartans. Si gioca su due tempi di 20 minuti ciascuno, 7 le sostituzioni ammesse. I biancorossi disputeranno le tre gare del girone tutte sabato pomeriggio: si inizia alle ore 16 contro il ...