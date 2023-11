Abusi sui minori | giornata nazionale di preghiera Francesco Guarneri | “Tornare a indignarsi”

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 16 novembre 2023) Pubblicato il 16 Novembre, 2023 Il 18 Novembre per la Chiesa italiana è ladiper le vittime e i sopravvissuti agli, per la tutela deie delle persone vulnerabili. Per il terzo anno consecutivo l’appuntamento viene celebrato in corrispondenza dellaeuropea per la protezione deicontro lo sfruttamento e l’abuso sessuale. È il momento in cui l’intera comunità cristiana riunendosi inchiede il perdono per questi atti infimi e si interroga sul proprio ruolo. L’occasione, inoltre, si rivela sempre propizia affinché le luci su questo delicato tema vengano tenute accese e le persone sensibilizzate. Diventa quindi possibilità per porsi delle domande, per curare le ferite e non provocarne ...