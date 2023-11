Abusi sessuali su pazienti minorenni | arrestato uno psicologo

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 16 novembre 2023)suuno. Alcune delle presunte vittime eranoall’epoca dei fatti I fatti contestati sarebbero avvenuti tra il 2013 e il 2023 fino alla denuncia di una giovane vittima che all’epoca dei fatti era minorenne. Siamo a Montecatini Terme, in provincia di Pistoia, dove unoè accusato diaggravati esercitati nei confronti di alcune ragazzee perché commessi ai danni di persone a lui affidate per ragioni di cura. I, infatti, “trovandosi in condizioni di fragilità e vulnerabilità, si erano rivolte al professionista per risolvere le loro problematiche personali”, spiega la procura di ...