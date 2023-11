Abusi | Cei | 54 le vittime segnalate alla Chiesa nel 2022 “Pronti ad ascoltare chi non ha ancora denunciato”

(Di giovedì 16 novembre 2023) Zuppi: “Difficile ormai che un vescovo insabbi. Noi spingiamo sempre a rivolgersi anchegiustizia civile. Nellala prescrizione non c’è”. La Rete l’Abuso ha raccolto, per lo stesso anno, denunce contro un maggior numero di abusatori

'Nella Chiesa non c'è prescrizione'. Lo ha ricordato il card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della, rispondendo alle domande dei giornalisti suglidurane la conferenza stampa di chiusura dell'Assemblea dei vescovi italiani. 'La prescrizione è un problema, ma nella Chiesa non esiste', ha ...

Le vittime di casi di pedofilia nella Chiesa segnalati in Italia nel 2022 (ma che possono risalire anche ad anni precedenti) sono 54. Il dato emerge dal secondo rapporto della Cei sul tema. I presunti ...In merito ai punti di forza e di debolezza del sistema, è stata riscontrata in generale l’alta sensibilità di quanti sono a contatto con i minori nelle attività organizzate dalla Diocesi e il ...