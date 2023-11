Abbraccio tra Totti e Spalletti | il ct | “Dalla parte del cuore”

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 16 novembre 2023) (Adnkronos) – “delsi fa l’”, ha detto il ct della Nazionale azzurra Lucianoincontrando e abbracciando l’ex capitano della Roma Francescoal Bambin Gesù. I due si sono ritrovati per una visita all’ospedale pediatrico di Roma insieme ad una delegazione della Nazionale guidata dal Presidente della Figc, Gabriele Gravina, il capo delegazione della Nazionale, Gianluigi Buffon e il difensore Giovanni Di Lorenzo.è arrivato in scooter mentre gli azzurri con dei van neri. “Cosa ci siamo detti? Niente, perché avendo un rapporto che è sempre andato oltre al calcio, fra noi basta un semplice sguardo, ed è tutto racchiuso in un” ha detto Francesco. “L’...