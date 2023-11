A Tahiti per lavoro No | è andata a trovare la figlia | bufera sul sindaco di Parigi

(Di giovedì 16 novembre 2023) Anne Hidalgo si è recata nella Polinesia Francese per visitare i luoghi in cui si svolgereanno le gare di surf alle Olimpiadi del 2024. Secondo l'associazione "Anti Corruption", avrebbe abusato dei soldi pubblici per stare con sua

...suo controverso viaggio (che non è ben chiaro chi abbia pagato) a, nella Polinesia francese, dove si disputeranno le gare di surf delle Olimpiadi parigine. Hidalgo è rimasta in Polinesia...

"A Tahiti per lavoro". "No, è andata a trovare la figlia": bufera sul ... ilGiornale.it

Parigi, la sindaca e il viaggio a Tahiti. «Trasferta di lavoro». «No, è andata a trovare sua figlia» Corriere della Sera

Anne Hidalgo si è recata nella Polinesia Francese per visitare i luoghi in cui si svolgereanno le gare di surf alle Olimpiadi del 2024. Secondo l'associazione "Anti Corruption", avrebbe abusato dei so ...Delegazione di 6 persone per tre settimane in Polinesia per testare i luoghi dove si svolgeranno le prove di surf delle Olimpiadi 2024. La denuncia dell’associazione «Anti Corruption»: «La sindaca ha ...