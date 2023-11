A Roma pochi la conoscono | ecco la strada dallo stile londinese

Leggi su funweek

(Di giovedì 16 novembre 2023) Alcuni la chiamano “La piccola Londra”, ma molti cittadini della capitale non sono a conoscenza della sua esistenza. Via Bernardo Celentano è una via privata lunga in tutto 160 metri. Lastricata in sampietrini, la via inè percorribile solo a piedi. Posizionata fra Viale della Vignola e Via Flaminia, offre un provvisorio riparo dal caos cittadino. Come mai è chiamata “piccola Londra”? Perché questa piccola oasi è costruita intipicamente. Un tocconella Capitale:com’è nata la piccola Londra Tra il 1907 e il 1913 fu sindaco diErnesto Nathan. Il primo cittadino, di origine anglo-italiana, si dedicò molto alla modernizzazione del tessuto urbano. A lui si deve anche la costruzione del quartiere Flaminio. La ...