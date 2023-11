A Roma i lavori dei ministri e delle commissioni procede Nonostante la risonanza delle guerre

Roma - sospensione dell’erogazione dell’acqua in XI e XV Municipio per lavori di manutenzione

Stati Generali del Lavoro : sono iniziati oggi giovedì 16 novembre apresso la Sala del Consiglio della Camera di Commercio idell'iniziativa promossa e organizzata dal gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia a Montecitorio. Si tratta di un evento ...

Lavori stradali a Roma, Gualtieri: «Riprendono i lavori a viale Trastevere. Per tre settimane fino a piazza Nievo» Corriere Roma

Giubileo, via ai lavori notturni per la riqualificazione di Viale Trastevere Roma Capitale

Il programma delle chiusure notturne della stazione di Fabro, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza lungo l'Autostrada del Sole, è stato aggiornato.Ciclomotori e motocicli sono esenti dall’obbligo e potranno circolare solo in assenza di precipitazioni nevose in atto e in assenza di neve o ghiaccio su strada. Lo ha comunicaro Anas (società del ...