A Rimini torna Beer&Food Attraction | aperta la call for startup

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 16 novembre 2023) Si terrà alla fiera didal 18 al 20 febbraio 2024 Beer&Food, la fiera firmata Italian Exhibition Group e dedicata all’Eating Out Experience che offre agli addetti ai lavori la più completa offerta nazionale e internazionale di birre, bevande, food e tendenze per il settore OUT OF HOME. Un’occasione unica per il pubblico B2B che vuole aggiornarsi su nuove modalità e stili di consumo e cogliere le opportunità che i cambiamenti attuali ci propongono. Con l’obiettivo di creare anche nuove opportunità di business favorendo il dialogo tra gli operatori e le migliori eccellenze dell’ecosistema, Beer&Foode BBTech Expo confermano il proprio ruolo di Hub del mercato di riferimento e lanciano per l’edizione 2024 l’area Start-Up e Innovazione dedicata a prodotti, servizi e soluzioni nei settori del foodservice ...