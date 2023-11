A Pontelatone battuta di caccia al cinghiale tra amici finisce in tragedia | 1 morto

(Di giovedì 16 novembre 2023). Era ad unadicon un amico quando ha sparato due colpi di fucile verso un. Il secondo proiettile, deviato da un tronco, ha raggiunto alla gola l’amico, uccidendolo. E così si è trasformata in, a, nel Casertano, la camminata tra i boschi adi cinghiali di due, molto conosciuti in paese, di 59 e 62 anni. A perdere la vita il più anziano tra i due. Sotto choc il 59enne. I carabinieri, con il coordinamento della procura di Santa Maria Capua Vetere, stanno svolgendo le indagini, battendo ogni pista, ma sembra che si sia trattato di un incidente sfortunato e fatale. Dagli accertamenti effettuati, sembra infatti che il 59enne abbia fatto fuoco verso il, che è ...

38 Tragico incidente durante unadi caccia, stamani, in provincia di Caserta. Vincenzo Izzo, 62 anni, fioraio, è morto dopo ... trae Formicola. - continua sotto - Secondo quanto ...

FORMICOLA/ PONTELATONE, UCCISO DURANTE UNA BATTUTA DI CACCIA AL CINGHIALE Casertasera.it

Cacciatore spara al cinghiale, ma uccide l'amico: tragedia a Pontelatone ilmattino.it

Dagli accertamenti effettuati, sembra infatti che il 59enne abbia fatto fuoco verso il cinghiale, che è fuggito per andarsi a riparare; il cacciatore ha quindi esploso un altro colpo, che avrebbe però ...Un 61enne del Casertano è morto in un incidente di caccia questa mattina, raggiunto da una fucilata mentre era impegnato in una battuta ...