A lezione di cucina anti-spreco con Trippicella | l’evento lunedì a Gustus

(Di giovedì 16 novembre 2023) I tagli di carne “poveri”, la valorizzazione degli scarti, lacircolare, sono i temi degli incontri organizzati da Antonio Di Sieno, il famoso macellaio imprenditore di, nell’ambito della rassegna, in programma a Napoli domenica 19 e20 novembre, dalle 11:30 alle 18. Tra gli ospiti speciali lo chef stellato Lino Scarallo, che preparerà risotto al midollo e zuppa di soffritto. Obiettivo: diffondere i principi dellae la ‘carne sostenibile’, intrisa della memoria di una, che si basa sulla spesa consapevole, in cui non si butta via niente, volta a salvaguardare l’ambiente. Protagonisti il midollo, i muscoli, le frattaglie, che non solo vantano alti valori nutrizionali, ma riportano anche a dei ...