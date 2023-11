A che ora le prove libere di F1 venerdì 17 novembre | programma GP Las Vegas | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 novembre 2023) Nel cuore della notte italiana scatterà il fine settimana del Gran Premio di Las, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato cittadino denominato LasStrip Circuit andrà in scena uno ei weekend che susciterà il maggiore interesse dell’intera stagione. Il tracciato cittadino localizzato nella città di Paradise, si percorre in senso antiorario ed è lungo 6 201 metri, propone 17 curve, 11 a sinistra e 6 a destra, e offre due zone DRS. I tre rettilinei sono ubicati sulla Koval Lane, sulla LasStrip e sull’Harmon Avenue. Il secondo è il più lungo e misura 1 920 m; su di esso si raggiunge una velocità stimata di 342 kmh. La prima giornata di lavoro in pista prenderà il via alle ore 05.30 italiane (le ore 20.30 del giovedì sera nel Nevada) con la prima sessione di ...