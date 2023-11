55 volte più ricca di vitamina C rispetto ad un' arancia | la prugna kakadu è l' ingrediente di bellezza da provare per l' inverno 2023

Leggi su iodonna

(Di giovedì 16 novembre 2023) Macchie scure, iperpigmentazione, colorito spento. A tutti questi inestetismi c’è rimedio: laC. Per una pelle sana e luminosa, c’è un nuovonel mirino beauty, arriva dall’Australia e si chiama. Utilizzata nella medicina tradizionale per rinforzare il sistema immunitario, è oggi una nuova protagonista nelle formulazioni skincare, per rinforzare la barriera cutanea e conferire luminosità all’incarnato. Skincare green: 5 superfood ...