4w4i | cosa emerge dalle indagini su lavoro | merito e linguaggio inclusivo

(Di giovedì 16 novembre 2023) Più di mille ospiti, 300 eventi e oltre 400 partner coinvolti in 4 settimane consecutive di eventi digitali tramessi live e on demand. Sono questi i numeri della quarta edizione di 4 Weeks 4 Inclusion, che denotano il successo della maratona interaziendale sulla diversità e l’inclusione ideata e promossa da TIM, che si è chiusa il 14 novembre. Complessivamente sono state prodotte più di 600 ore di diretta, che hanno avuto come ospiti manager delle principali aziende italiane, artisti, giornalisti, rappresentanti del mondo della cultura e influencer, generando circa 25mila interazioni social e più di 4milioni di visualizzazioni. L’evento conclusivo di questa edizione è stato pensato per essere una grande festa che celebra il racconto dell’inclusione avvenuto nel corso di queste settimane.è l’iniziativa promossa da TIM per affrontare i temi della diversità e ...