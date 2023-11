15 Novembre 2023 – Incontro tra Biden e Jinping

Leggi su strumentipolitici

(Di giovedì 16 novembre 2023) Il presidente degli Stati Uniti Joeha affermato di “apprezzare” la discussione avuta oggi con l’omologo cinese Xiaggiungendo che “abbiamo fatto progressi“. Il leader cinese ha affermato invece che “Finché la Cina e gli Stati Uniti si rispetteranno a vicenda, coesisteranno in pace e perseguiranno una cooperazione vantaggiosa per tutti, saranno pienamente in grado di superare le differenze e trovare il modo giusto affinché i due grandi paesi possano andare d’accordo“. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato la risoluzione che chiede delle pause umanitarie nei combattimenti in corso nella Striscia di Gaza, e maggiori sforzi per l’accesso degli aiuti umanitari nel Territorio costiero. Il documento – presentato da Malta – è stato approvato con dodici voti a favore e tre astensioni, tra le quali quella degli Usa. Il ...