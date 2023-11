Zielinski da Mazzarri all’Inter? Il piano e la concorrenza – CdS

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 15 novembre 2023)da ieri ha un nuovo allenatore:. Il centrocampista polacco è in scadenza di contratto col Napoli e l’Inter può approfittarne, ma il Corriere dello Sport evidenzia come non sia l’unica. L’OBIETTIVO – Per Piotrc’è un contratto in scadenza con il Napoli fra sette mesi e mezzo che rende la sua situazione particolare. Aurelio De Laurentiis non se n’è potuto occupare direttamente, impegnato a risolvere la crisi della squadra. Ora che ha però trovato l’allenatore, con Walterche ieri ha sostituito Rudi Garcia, può tornare a pensarci. Frae il Napoli ci sono delle difficoltà nella trattativa, con l’Inter pronta a intervenire in caso di rottura. Il Corriere dello Sport scrive però che la stessa cosa la pensa la Juventus, essendo il giocatore un pallino del suo ex ...