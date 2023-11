Zazzaroni | “Giusto che Napoli offra a Mazzarri l’ultima occasione” Poi svela l’autocandidatura…

Leggi su sportface

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Sulle colonne del Corriere dello Sport, Ivanha parlato dell’arrivo di Waltersulla panchina del, raccontando di un’autocandidatura ad allenare i partenopei proprio in una recente intervista rilasciata al quotidiano: “Sono trascorsi appena venti giorni da quandopresentò, tramite il Corriere dello Sport, un’autocandidatura quasi sfacciata: ancora non ho capito se fosse voluta o semplicemente ingenua. Lui è un tipo originale e di poche malizie. In fondo credo siache ad offrirgligrandesia“. Il giornalista si è poi soffermato sull’esonero di Rudi Garcia: “Non gli è stato perdonato nulla. Ci ha provato alla sua maniera, ma ha giocato una partita persa in partenza. Probabilmente abbiamo ...