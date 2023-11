Zanetti su Lautaro Martinez | «Ancora insieme!» Nazionali | altro giro | altra sosta | Inter Chat Live

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su-News.it. Dopo la chiusura del calciomercato, la redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18.00 sui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch con. IN, nuovo format pensato per commentare tutte le notizie nerazzurre di giornata e uno spazio in cui sarete voi i protagonisti con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’. Nella puntata di oggi focus sulle parole di Javiersu. Il vice-presidente dell’si augura che l’attuale capitano nerazzurro possa ripercorrere le sue orme. Spazio, inoltre, allaper le ...

Storie di calcio tra Italia e Argentina ', il vicepresidente dell'Inter Javier, ha parlato ... Poi a un altro evento sul rinnovo di: 'L'Inter ha già trovato il capitano, che è. ...

Zanetti: "Con Lautaro stiamo lavorando per continuare insieme" Sport Mediaset

Zanetti: “Lautaro per sempre all’Inter Lo spero, vogliamo continuare insieme. Juve e scudetto…” fcinter1908

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...Zanetti parlando delle ambizioni da scudetto che nutrono sia Inter che Juventus, ha poi evidenziato come nel campionato ci siano altre formazioni pronte a battersi per la vittoria del tricolore e che ...