Zanetti | «Lautaro Martinez trasmette la sua voglia di Inter a tutti!»

(Di mercoledì 15 novembre 2023)esalta, capitano e simbolo dell’. Pupi ha parlato anche brevemente del suo rinnovo della prossima gara con la Juventus. VITA E CALCIO ? A Sport Mediaset, Javierparla di Italia, ma anche di: «Grandissima esperienza, grandissimo sentimento, abbracciarmi con tutti veri protagonisti e ringraziarli tutti. Se ti invito a prendere un caffè in Argentina è minimo mezz’ora, a Milano due secondi poi ognuno va per la sua strada. Qui ho vissuto metà della mia vita e significa tanto.? Quello che si vede, che prova con la maglia dell’e la fascia di capitano laa tutti. Rinnovo?mo continuare insieme. Con la Juventus la prepareremo ...

Storie di calcio tra Italia e Argentina ', il vicepresidente dell'Inter Javier, ha parlato ... Poi a un altro evento sul rinnovo di: 'L'Inter ha già trovato il capitano, che è. ...

Zanetti: "Con Lautaro stiamo lavorando per continuare insieme" Sport Mediaset

Inter, Zanetti: 'Lautaro nuovo me Me lo auguro. Su Juve e scudetto...' Calciomercato.com

Zanetti parlando delle ambizioni da scudetto che nutrono sia Inter che Juventus, ha poi evidenziato come nel campionato ci siano altre formazioni pronte a battersi per la vittoria del tricolore e che ...Lo storico capitano, ora vice presidente, dell' Inter Javier Zanetti ha presentato ieri il suo ultimo libro "Un legame mondiale". In questa particolare occasione, l'ex difensore ha parlato della grand ...