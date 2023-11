X Factor | Ambra e Morgan hanno fatto fuori Fedez

Leggi su ilveggente

(Di mercoledì 15 novembre 2023) X, stasera nuova puntata del Live dello show con super ospite Annalisa. Intantohatutti gli altri giudici C’è una nuova puntata dei Live di Xquesta sera. Una serata nella quale come super ospite ci sarà Annalisa. E c’è anche curiosità di capire come l’artista verrà accolta soprattutto dache l’ha criticata un paio di settimane fa per una sua hit estiva. Insomma, ci sarà una serata frizzantina.Angiolini (AnsaFoto) – Ilveggente.itUna puntata che a differenza di quanto succede di solito, vedrà una doppia eliminazione. E ovviamente sono diversi quelli che sentono da vicino la possibile eliminazione. Andando a vedere quelle che sono le quote che i bookmakerpiazzato appunto come ...