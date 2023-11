WWE | Doppio match titolato settimana prossima a NXT! Ecco la card aggiornata

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 15 novembre 2023) La WWE ha reso noto ladel prossimo episodio di NXT, tra cui spiccano due incontri titolati di primaria importanza. Saranno infatti in palio l’NXT Women’s Championship di Lyra Valkyria, contro Xia Li, e l’NXT Heritage Cup di Noam Dar contro Chad Gable, che cercherà di prendersi la vittoria sfuggita ad Akira Tozawascorsa. Chiudono il quadro Eddy Thorpe vs Charlie Dempsey ed un tag-teamcon protagonisti Angel Garza ed Humerto Carrillo., qui di seguito, la lista completa deiannunciati: NXT Women’s Championship: Lyra Valkyria (c) vs. Xia Li NXT Heritage Cup: Noam Dar (c) vs. Chad Gable Eddy Thorpe vs. Charlie Dempsey Angel Garza & Humberto Carrillo vs. Malik Blade & Edris Enofe