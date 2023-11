Will Smith | la rivelazione dell’ex assistente | “Lo sorpresi a fare sesso con quell’attore del Principe di Bel Air”

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 15 novembre 2023)protagonista di un pruriginoso retroscena che sta facendo il giro dei social alla velocità della luce. Lui nega tutto e minaccia azioni legali. Ma ormai le voci corrono. A metterle in giro è stato il suo exBilal il quale, durante una recente intervista, ha rivelato che l’attore americano, oggi 55enne, avrebbe avuto una relazione omosessuale con un collega del cast della serie tv ‘y ildi Bel Air’. Bilal ha parlato anche della relazione con la moglie Jada Pinkett che a suo dire sarebbe solo una montatura.Leggi anche: L’attrice Meryl Streep come: vive separata in segreto da sei anni Le rivelazioni di Bilal sulla relazione omosessuale diMa chi è l’attore di ...