Will Smith a letto con un uomo molto famoso | rivelazione shock da parte del suo ex assistente

La voce in un amen è rimbalzata in ogni angolo del globo: 'è gay'. A far serpeggiare il chiacchiericcio a livello mondiale è stato l' ex assistente del divo hollywoodiano , Bilan , il quale ha dichiarato di aver beccato l'attore a fare l'amore con ...

Will Smith, l'assistente: "Faceva sesso sul divano con Duane Martin". La replica dell'attore La Gazzetta dello Sport

Will Smith smentisce la relazione gay con Duane Martin (e minaccia di fare causa) Corriere della Sera

Will Smith è gay L'attore sarebbe stato sorpreso da uno dei suoi ex assistenti a letto con un altro uomo! Leggi il ...L'ex assistente di Will Smith sostiene che l'attore avesse un rapporto gay con Duane Martin. Il diretto interessato replica negando tutto. Ecco che cos'ha detto ...