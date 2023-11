Wellness | a Natale si torna bambini a Monticello Spa e Fit

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Roma, 15 nov. (askanews) –SPA&FIT, punto di riferimento per ilin Lombardia, a dicembre si illumina d’immenso e si riveste di magiche luci e decorazioni natalizie: svetta la nuova mascotte della struttura, un grande orso luminoso, che donerà emozioni a tutti gli ospiti. Grande attesa quindi per venerdì 1° dicembre, serata in cui si inaugura ildiSPA&FIT con uno spettacolare allestimento e un musical show con un ospite d’eccezione. L’evento serale “Favola di” è l’occasione perfetta perree rivivere le emozioni che si provavano quando si aspettava la magica notte di Babbo. L’incanto continua giovedì 7 dicembre con la Christmas Edition del Cinema sotto le Stelle, che dopo il ...