Voragine in Corso Francia | riaperta parzialmente la strada | ecco dove

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 15 novembre 2023) La rottura di una condotta idrica ha paralizzatoa partire dalle 17 di ieri, martedì 14 novembre. In conseguenza del guasto, infatti, si è aperta unanell’asfalto, costringendo i soccorritori a chiudere lae provocando grandi disagi alla viabilità. I tecnici di Acea si sono messi al lavoro nell’immediatezza per cercare di ripristinare il flusso idrico e magari anche per consentire la sistemazione del mantole e quindi il transito veicolare. Le attività si sono protratte per tutta la notte e già dalle prime ore di oggiè stata, seppure. D’altro canto si tratta di una delle arterie di collegamento principali di Roma Nord. Il Presidente Torquati: ...