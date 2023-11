Volley | Superlega 2023 2024 | Trento domina Milano | vincono anche Civitanova e Piacenza

Leggi su sportface

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Terminati i match di mercoledì 15 novembre validi per la quinta giornata del girone didi. A trionfare sono state, Modena, Perugia e. Taranto-Perugia 1-3: In vantaggio Perugia per i primi due set, doppio 20-25. Taranto si rialza e vince il terzo per 25-20. Chiudono gli ospiti con un secco 14-25.-Cisterna 3-1: Primo setto dache porta a casa un 25-13. Secondo set equilibrato che va ai vantaggi: a spuntarla sono ancora i padroni di casa, 27-25. Cisterna guadagna il terzo set con 23-25. Quarto set e vittoria acon 25-20. Modena-Padova 3-1: Nel primo set partono meglio gli ospiti e chiudono con il punteggio di ...