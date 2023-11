Volley femminile | Scandicci e Conegliano volano in Champions League | seconda vittoria e primato nei gironi

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Grande serata per le squadre italiane nellagiornata della fase a gruppo della CEV2024 di. Dopo la splendidadi ieri di Milano, arriva l’en plein azzurro con i successi in trasferta di. La Savino del Bene ha avuto vita facile sul campo delle magiare del Vasas Obuda Budapest chiudendo la contesa con un rotondo 3-0 (25-18 25-18 25-22); mentre le Pantere si sono imposte in casa dell’ostico Allianz MTV Stoccarda per 3-1 (21-25 25-19 25-20 2518). BUDAPEST-parte leggermente contratta in Ungheria ma ci mette poco a sciogliersi e a mettere in mostra una pallavolo di altissimo livello. Dopo un inizio di set in cui i cambi palla ...

Terminata la sfida di Champions League ditra Vasas Budapest e Scandicci. Vince e convince la squadra italiana in trasferta, che schianta le avversarie in tre set per 18 - 25, 18 - 25, 22 - 25 . Primo set convincete per ...

Volley femminile, la Igor vuole chudere la pratica Randaberg e volare agli ottavi di Challenge La Stampa

Stoccarda-Conegliano oggi in tv, Champions League volley femminile: orario, programma, streaming OA Sport

Un’altra serata a punteggio pieno per le squadre italiane in Europa nella seconda giornata del girone. Si torna in campo il 29 ...Prosegue a punteggio pieno il percorso della Imoco Conegliano nella Champions League femminile. La formazione guidata da Daniele Santarelli infatti vince in rimonta per 3-1 in casa dello Stoccarda e s ...