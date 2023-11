Volley femminile Challenge Cup | Novara si impone 3-0 su Randaberg

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Nel ritorno dei sedicesimi diCup,vince 3-0 (25-15, 25-15, 25-12) su. La squadra italiana domina la partita, senza lasciare spazio alle avversarie norvegesi, costrette a subire attacchi per l’intera durata del match. Il Prossimo ostacolo delle novaresi saranno le greche dell’Olympiacos che hanno battuto le lituane del Kaunas con lo stesso risultato dell’andata: 3-0 con i parziali di 25-10, 25-7 e 25-13. Ilsisulla squadra avversaria dopo qualche minuto di gioco. Dopo un via combattuto, conaggressivo e desideroso di non lasciare spazio alle rivale, le italiane riescono a prendere il largo e costruire un vantaggio che si porteranno dietro sino a fine set. Dopo circa venti minuti di gioco, le novaresi chiudono il primo parziale 25-15. ...

Terminata la sfida di Champions League ditra Vasas Budapest e Scandicci. Vince e convince la squadra italiana in trasferta, che schianta le avversarie in tre set per 18 - 25, 18 - 25, 22 - 25 . Primo set convincete per ...

Volley femminile, la Igor vuole chudere la pratica Randaberg e volare agli ottavi di Challenge La Stampa

Stoccarda-Conegliano oggi in tv, Champions League volley femminile: orario, programma, streaming OA Sport

Un’altra serata a punteggio pieno per le squadre italiane in Europa nella seconda giornata del girone. Si torna in campo il 29 ...Prosegue a punteggio pieno il percorso della Imoco Conegliano nella Champions League femminile. La formazione guidata da Daniele Santarelli infatti vince in rimonta per 3-1 in casa dello Stoccarda e s ...