“Vogliono l' allargamento della guerra” La Russia infilza gli Usa su Gaza

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Continuano a non mandarsele a dire a distanza lae gli Usa. “Potrebbe essere il desiderio degli Stati Uniti che il conflitto tra Israele e Hamas si allarghi”, questa l'accusa rivolta dal ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, nel corso di un'intervista rilasciata a Rt. “Mi sembra - ha detto ancora il fedelissimo di Vladimir Putin - che le persone che stanno sviluppando tali scenari vogliano in realtà provocare una crisi ancora più grande. Forse è questo chegli americani”. Lavrov, commentando la probabilità che il conflitto nella Striscia disi espanda oltre i confiniregione, ha poi sottolineato di non vedere “alcun segnale che l'Iran o altri Paesi vogliano iniziare unasu larga scala nella regione. Il problema è se questa moderazione viene percepita ...