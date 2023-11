Visibilia | a rischio continuità aziendale del gruppo | Procura vigila su crisi

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Milano, 15 nov. (Adnkronos) - Ladelè adopo la mossa di Sif Italia di sfilarsi rendendo concreto ildi "possibile tensione finanziaria" che il collegio sindacale già ipotizzava a settembre - come riportato nel documento del tribunale civile di Milano - nel caso in cui proprio il socio di maggioranza non avesse finanziato ilfondato dall'attuale ministra del Turismo Daniela Santanché e al centro di un'indagine delladi Milano sulle cause del dissesto. La scelta di non immettere più capitali costringe Editore, holding di controllo al 100% diEditrice che detiene gli asset e le attività editoriali, a chiedere la composizione negoziata di ...