Violenza sessuale aggravata su due minorenni Arrestati i rampolli delle famiglie ‘ndranghetiste di Seminara

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 novembre 2023)di ‘ndrangheta che pensano di poter fare quello che vogliono. Anche violentare ripetutamente in gruppo due. È una storia feroce quella che si è consumata a, in provincia di Reggio Calabria, una cittadina nella Piana di Gioia Tauro che una quindicina di anni fa è stata insanguinata da una faida tra cosche rivali. Stamattina il blitz della polizia di stato che ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip su richiesta del procuratore di Palmi Emanuele Crescenti: tre giovani, due dei quali figli di un boss detenuto da tempo, sono finiti in carcere mentre per uno, ancora irreperibile e legato da vincoli di parentela ad un amministratore locale, sono stati disposti gli arresti domiciliari. L’operazione è scattata ama anche fuori dalla Calabria a Preganziol (in provincia ...