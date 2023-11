Ville sfuggite alla confisca grazie al tfr gonfiato del suocero del boss dei Casalesi

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiUno zero in più inserito “per errore o per dolo” durante il passaggio dalle lire all’euro che ha fatto lievitare – ma solo sulla carta – la liquidazione deldi Giuseppe Setola, killer edel clan dei: una somma – 90 milioni di lire invece di 9 – usata per giustificare l’acquisto di terreni (in realtà pilotato dal) su cui vennero poi edificate le due lussuosedi Casal di Principe finora. Almeno finché i carabinieri del Nucleo Investigativo di Caserta sono riusciti a fare luce sulla vicenda. L’esistenza a Casal di Principe di duericonducibili aldeiGiuseppe Setola (detenuto a Milano al 41bis) e mai ...