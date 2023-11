Vieri trascina Adani in tribunale? La Bobo Tv finisce in disastro | dopo questo video

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Rischia di finire inl'amicizia, forse finita, tra, Daniele, Antonio Cassano e Nicola Ventola. Il primo ha di fatto chiuso l'esperienza dellaTv, salutando di punto in bianco i tre collaboratori per varare un nuovo format, in collaborazione con la Lega Serie A., Cassano e Ventola,giorni di silenzio, hanno pubblicato un comunicato congiunto accusando di fatto l'ex bomber di Juventus, Inter e Nazionale di "tradimento" personale, prima ancora che professionale. Qualche ora, ecco il durissimo contro-comunicato die del suo staff legale. Non si citano mai& co, ma il messaggio sembra forte e chiaro: "L'Avvocato Danilo Buongiorno, di Milano, legale del ...