Vieri ' l' Inter super squadra | Inzaghi è un grande allenatore'

Bobo, a Radio Serie A , la vede così. IL RICORDO - ' Juve -per me Mi viene in mente un gol che ho sbagliato. Cross di Recoba di destro, io sono a 20 centimetri dalla porta, ma mentre ...

Adriano alla Bobo TV si tradisce con le sue risposte: Vieri è costretto a cambiare argomento Fanpage.it

Juve-Inter, per Vieri non c'è storia: 'Nerazzurri più forti, Inzaghi meglio di Allegri. E quel gol che sbagliai...' ...Puoi acconsentire all’utilizzo di tali tecnologie utilizzando il pulsante “Accetta”. Cliccando su "continua senza accettare" verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il ...