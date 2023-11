(Di mercoledì 15 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto “È un piccolo passo per garantire un lavoro stabile, di qualità e nel nostro territorio senza che i nostri giovani siano obbligati a lasciare il nostro territorio”. Con queste parole, presso la sede di Confindustria Salerno, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca ha presentato il primo corso di ItsTech 4.0, destinato a 25. De Luca ha ricordato gli sforzi della Regione Campania per attivare il corso, le difficoltà per combattere contro un atteggiamento del Governo nazionale definito dilettantistico e incompetente. Sabato D’Amico, presidente della Fondazione Te.La che ha attivato il corso ha parlato del grande interesse delle imprese che lascia intuire occupazione subito per i. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

...and data capabilities, Hytera provides faster, safer, and more versatile connectivity for business and mission critical users. Hytera makes the world more efficient and safer by enabling...

VIDEO/ Its Agri-Food, parte la fase operativa per i 25 corsisti anteprima24.it

Humane will be updating its AI Pin reveal video to address a big error. The Verge

La popolarissima pagina “La giornata tipo” ha pubblicato uno spassoso video dei giocatori dell’Artusiana Forlimpopoli (basket D). Come racconta il ...Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...