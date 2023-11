VIDEO – Inter-Qatar Airways | il benvenuto della compagnia!

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Questa mattina è stato ufficializzato l’accordo commerciale tra. La compagnia aerea sarà partner globale, ecco ildial club su Twitter.– L’allarga i suoi orizzonti nel mondo. Una partnership di questo tipo permetterà ai nerazzurri di farsi conoscere anche in Medio Oriente. L’accordo che unisce i due brand varrà fino alla stagione 2025-2026.ha accolto il club di calcio di Milano con unsu Twitter.su X: “We welcome @Milan onboard our sponsorship family Kicking-off our journey together as Official Partners-News - Ultime notizie e calciomercato ...