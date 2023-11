VIDEO-FOTO Tetto in fiamme | paura a Monteforte Irpino e Mercogliano

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino, sono intervenuti ain via Alvanella per un incendio che ha riguardato undi un edificio del posto. La sala operativa del Comando di via Zigarelli ha inviato una squadra supportata da un’autobotte e l’autoscala. Lunghe e delicate le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza durate circa tre ore. Le famiglie residenti nel condominio sono state fatte scendere a scopo precauzionale dalle proprie abitazioni durante le operazioni di soccorso, ma non si sono registrate persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del nucleo radiomobile del Comando di Avellino insieme a quelli della Stazione diche hanno effettuato i rilievi di propria competenza. ...